Detuvieron a un joven acusado de desobediencia, violación de domicilio y coacción

Personal de la Subcomisaría de Cacharí detuvo este martes a un joven de 20 años en el marco de una causa caratulada como “Desobediencia, violación de domicilio y coacción”.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18 en la ciudad de Las Flores, donde efectivos de la dependencia, con la colaboración de personal del Puesto de Vigilancia Parish y de la policía local, dieron cumplimiento a una orden de detención librada por la Justicia.

El imputado, identificado como Vladimir Arrúa, fue localizado en el domicilio donde reside junto a su madre y, tras hacerse efectiva la medida judicial, fue trasladado a la Subcomisaría de Cacharí, donde quedó alojado.

La causa es instruida por la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Azul. El joven permanecerá detenido en la dependencia policial hasta que se le asigne un cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.