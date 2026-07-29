Detuvieron a un joven acusado de desobediencia, violación de domicilio y coacción

Fue en Las Flores y le pesaba una causa en Azul.
La Región29/07/2026NdANdA

Personal de la Subcomisaría de Cacharí detuvo este martes a un joven de 20 años en el marco de una causa caratulada como “Desobediencia, violación de domicilio y coacción”.
El procedimiento se realizó alrededor de las 18 en la ciudad de Las Flores, donde efectivos de la dependencia, con la colaboración de personal del Puesto de Vigilancia Parish y de la policía local, dieron cumplimiento a una orden de detención librada por la Justicia.

El imputado, identificado como Vladimir Arrúa, fue localizado en el domicilio donde reside junto a su madre y, tras hacerse efectiva la medida judicial, fue trasladado a la Subcomisaría de Cacharí, donde quedó alojado.

La causa es instruida por la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Azul. El joven permanecerá detenido en la dependencia policial hasta que se le asigne un cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Te puede interesar
Lo más visto
Copyright noticiasdeazul.com