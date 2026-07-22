Choque entre un auto y un camión en la Ruta 3

Un siniestro vial se registró este miércoles en el kilómetro 265 de la Ruta Nacional N.º 3, en jurisdicción de Azul, y dejó como saldo una adolescente de 16 años con lesiones leves.

De acuerdo con la información oficial, por causas que son materia de investigación, un camión térmico Mercedes-Benz Accelo 816, que circulaba en sentido Las Flores–Azul, colisionó de manera lateral con un automóvil y posteriormente despistó hacia la banquina.

El transporte era conducido por Federico Ismael Radeland, de 32 años, quien viajaba acompañado por Julieta González, de la misma edad. Ambos resultaron ilesos.

En tanto, sobre la cinta asfáltica, en el carril contrario de circulación (Azul–Las Flores), quedó un automóvil Kia K3, al mando de Mauro Hernán Villalba, de 49 años, quien también resultó ileso. Lo acompañaba su hija de 16 años, quien fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul con diversos traumatismos.

La causa fue caratulada como “Lesiones leves culposas” y quedó a cargo de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial de Azul.

Tras las tareas realizadas por personal del Destacamento de Seguridad Vial Azul y los servicios de emergencia, la calzada quedó completamente liberada para la circulación.