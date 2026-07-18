Jurado popular declaró culpable a Sebastián Moreno por el crimen de Ruocolo

A más de nueve años del asesinato del joven albañil azuleño, un jurado popular encontró por unanimidad a Sebastián David Moreno culpable del homicidio agravado por alevosía. El otro imputado, Jonatan Ulises Vargas, fue absuelto luego de que la fiscal Paula Serrano desistiera de acusarlo.

En un fallo unánime, los doce integrantes del jurado declararon culpable a Moreno por el homicidio agravado por alevosía de Carlos Ruocolo, asesinado en Azul el 7 de mayo de 2017. Como consecuencia del veredicto, será condenado en los próximos días a prisión perpetua, la máxima pena prevista por el Código Penal argentino.

La decisión se conoció pasadas las 20 de este viernes, luego de que el jurado deliberara durante poco más de media hora.

Durante el juicio, la fiscal sostuvo que Moreno fue uno de los autores del crimen y que, junto a otro hombre, golpeó a Ruocolo en la cabeza con un objeto contundente —presuntamente un adoquín— para luego colocar su cuerpo inconsciente sobre las vías del tren, donde fue arrollado por una formación ferroviaria.

Si bien la acusación original contemplaba el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causa, el jurado encontró acreditado el homicidio agravado por alevosía y descartó la figura de homicidio simple.

Antes de los alegatos finales, la fiscal desistió de acusar a Jonatan Ulises Vargas, de 27 años, al considerar que no surgieron pruebas suficientes para vincularlo con el asesinato. En consecuencia, el juez Martín Céspedes dispuso su absolución.

El magistrado adelantó que este lunes se realizará la audiencia de cesura, en la que se definirá la pena. Actualmente, Moreno se encuentra alojado en la Unidad 7 de Azul.