Acto por un nuevo aniversario de la República Francesa

Esta mañana en el Salón Cultural, se realizó el acto oficial en conmemoración de un nuevo aniversario de la República Francesa, organizado por la Agrupación Francesa Bearnesa de Azul junto con la comuna.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Nelson Sombra y el presidente de la institución Mario Labaronnie.

Además, participaron funcionarios municipales, autoridades religiosas, concejales, el exjefe comunal Omar Duclós, representantes de instituciones intermedias, integrantes de las distintas colectividades, vecinos y vecinas.

Durante el acto se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y de La Marsellesa, interpretada por Rafael De Luca, quien además tradujo parte de su letra.

Posteriormente, se depositó un ejemplar vegetal al pie de la bandera de la República Francesa, que luego será plantado en la plaza que lleva el nombre del país.

En la oportunidad, también se compartió una reseña histórica titulada “Intendentes del siglo XX con sangre francesa” elaborada por Eduardo Agüero, y se elevaron oraciones religiosas.

Al dirigirse a los presentes, Labaronnie agradeció el acompañamiento del Municipio para la realización de la ceremonia y expresó que "nuestra agrupación tiene como misión especial reconocer a descendientes de franceses que, con su trabajo y compromiso, han contribuido al engrandecimiento de nuestra ciudad".

En ese marco, se entregó una placa de reconocimiento al exmandatario Omar Duclós, quien estuvo al frente del Municipio entre 1999 y 2011, destacando su gestión y distintas obras impulsadas durante ese período.

Al recibir la distinción, este manifestó que "muchas gracias intendente Nelson, miembros de su equipo, Mario Labaronnie, representantes de las colectividades, autoridades, amigos y familiares. Es un placer encontrarnos en esta fecha tan especial, en la que quiero saludar a toda la colectividad francesa que hoy celebra un hecho histórico no solo para Francia, sino para toda la humanidad. La toma de la Bastilla y la posterior Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano marcaron un antes y un después, bajo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad".

Más adelante, el exintendente destacó que “quiero reconocer a los fundadores de nuestra nacionalidad, que tuvieron la vocación de abrir las puertas de nuestra patria a quienes quisieran desarrollar aquí su proyecto de vida. Esa vocación aperturista quedó plasmada en nuestra Constitución y debemos seguir reivindicándola".

"Algunos piensan que las puertas de nuestra patria se abrieron solo para nuestros antepasados, pero en realidad debemos mantenerlas abiertas para seguir nutriéndonos de todos aquellos que encuentren en nuestro suelo nuevas oportunidades para forjar nuestra nacionalidad"-añadió.