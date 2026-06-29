Un hombre fue arrestado con pedido de captura activo por una causa de hurto

Un hombre de 49 años fue detenido este lunes en la ciudad de Azul luego de que personal policial constatara que sobre él pesaba un pedido de captura activo en el marco de una causa por hurto.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13:30 en la intersección de las calles Púan y Lavalle, cuando efectivos del GTO de la Comisaría Primera interceptaron a Alfredo Roberto Scornavacca durante una recorrida de prevención.

Tras consultar sus datos al Centro de Despacho y Emergencias, se confirmó que el hombre registraba un pedido de captura activo dispuesto por el Juzgado en lo Correccional Nº 2 del Departamento Judicial Azul, en el marco de la causa caratulada “Hurto”. La medida había sido dada de alta el pasado 16 de junio de 2026.

Scornavacca fue trasladado y quedó alojado en la sede policial, mientras se cumplimentaron los recaudos legales correspondientes.