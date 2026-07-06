Con una convocatoria que superó las expectativas, Lucas Moyano presentó su libro

El fiscal adjunto azuleño presentó en Puerto Madero su obra Evidencia digital y litigación estratégica en el proceso penal, en un encuentro que reunió a destacados referentes del ámbito jurídico, académico, tecnológico e institucional.

Con una importante concurrencia de referentes del ámbito jurídico, académico, periodístico, institucional y empresarial, el fiscal adjunto azuleño y especialista en ciberdelitos, Lucas Moyano, presentó oficialmente su libro Evidencia digital y litigación estratégica en el proceso penal, publicado por Editorial Hammurabi.

La actividad se desarrolló en el Espacio i3 de Puerto Madero y reunió a magistrados, fiscales, abogados, especialistas en inteligencia artificial, ciberdelitos e informática forense, representantes de organizaciones civiles y del sector privado, en una jornada que superó ampliamente las expectativas de asistencia.

Tras la apertura a cargo de Lucio Rodríguez Blanchart, representante del Grupo Petersen, se desarrolló un panel técnico integrado por Rubén Alberto Chaia, Hernán Blanco, Mario Eduardo Kohan y Nicolás Ceballos, quienes analizaron los principales aportes de la obra y debatieron sobre la incorporación de la evidencia digital y las nuevas tecnologías al proceso penal. Por su parte, Marcela Ruiz participó de manera virtual mediante un mensaje en video.

En un segundo bloque expusieron Sergio Piris, gerente de Asesoría Penal, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom Argentina, secretario general de CERTAL y presidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina de Telecom; Germán Sosa, en representación de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires; Jonatan Vallejos, representante de la Asociación Civil El Analista; y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Fernanda Vázquez. Durante este espacio reflexionaron sobre el impacto de la transformación digital en los ámbitos institucional, empresarial y educativo. La moderación estuvo a cargo de Leonardo García y Rodrigo Álvarez.

El cierre institucional fue encabezado por Fernando De Palma, representante de Editorial Hammurabi, una de las editoriales jurídicas más prestigiosas de América Latina.

Finalmente, Lucas Moyano compartió las conclusiones de la jornada y destacó que el libro fue concebido como una herramienta de consulta destinada a magistrados, fiscales, defensores, abogados, investigadores, especialistas en informática forense y estudiantes, con el propósito de brindar herramientas prácticas para que el sistema judicial pueda incorporar de manera eficiente las nuevas tecnologías en la investigación y producción de pruebas.

Con esta publicación, Moyano aporta una mirada actualizada sobre los desafíos que enfrenta el proceso penal frente al avance de las nuevas tecnologías, consolidando un material de referencia para los operadores del sistema judicial y los profesionales vinculados al derecho y la innovación tecnológica.

Como cierre del encuentro, el autor firmó ejemplares de su libro y agradeció el acompañamiento de los presentes en un momento que definió como uno de los más importantes de su carrera profesional.