Presentación de ofertas para la construcción de 12 módulos habitacionales
En la oportunidad, se presentaron dos ofertas: la Cooperativa de Trabajo 26 de Julio Ltda., con una propuesta de $387.586.469,80; y Cambronera Mariano David por un monto de $326.760.423,00.
Las mismas fueron elevadas a la comisión evaluadora, donde serán analizadas para posteriormente emitir el respectivo dictamen.
Participaron de la actividad el secretario y el subsecretario de Obras y Servicios Públicos Gustavo Vitale y Martín Diab, respectivamente; el coordinador de Fortalecimiento Habitacional LeandroFerraro; el jefe de Compras Juan Rampoldi y representantes de las firmas oferentes.
El objetivo es la reubicación de familias en situación de vulnerabilidad.