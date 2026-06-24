Presentación de ofertas para la construcción de 12 módulos habitacionales

En la oportunidad, se presentaron dos ofertas: la Cooperativa de Trabajo 26 de Julio Ltda., con una propuesta de $387.586.469,80; y Cambronera Mariano David por un monto de $326.760.423,00.

Las mismas fueron elevadas a la comisión evaluadora, donde serán analizadas para posteriormente emitir el respectivo dictamen.

Participaron de la actividad el secretario y el subsecretario de Obras y Servicios Públicos Gustavo Vitale y Martín Diab, respectivamente; el coordinador de Fortalecimiento Habitacional LeandroFerraro; el jefe de Compras Juan Rampoldi y representantes de las firmas oferentes.

Cabe mencionar que la obra contempla la construcción de los módulos habitacionales sobre las plateas finalizadas tiempo atrás en el barrio El Sol.

El objetivo es la reubicación de familias en situación de vulnerabilidad.