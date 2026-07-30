Trabajos de limpieza hidráulica en Parish

Durante esta jornada, el intendente Nelson Sombra junto al secretario de Obras y Servicios Públicos Gustavo Vitale, recorrieron el paraje rural Parish para verificar el avance de los trabajos de limpieza hidráulica que se ejecutan en el sector.

Las tareas comprenden la intervención sobre un tramo de aproximadamente 4 mil metros en la zona aledaña a la Ruta Nacional N° 3 y las vías del ferrocarril, en puntos críticos previamente establecidos por el Comité Hídrico.

En este marco, el jefe comunal resaltó que “estamos en la cuenca baja haciendo trabajos con la Dirección Provincial de Hidráulica, por recomendación del Comité Hídrico. La importancia de los mismos reside en la alerta que tiene la República Argentina con el Súper Niño, así que estamos tratando de acelerar todo lo que podemos las tareas”.

Cabe destacar que se realizan acciones de mantenimiento, desmalezamiento y prevención que abarcan el retiro de árboles y otros elementos que obstruyen el normal escurrimiento del agua.

En tanto, la obra se ejecuta con maquinaria y personal financiados por la Provincia y se prevé que finalice la próxima semana.