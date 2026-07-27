¿Buscás trabajo en LinkedIn? Cuidado

Cada vez son más frecuentes las estafas laborales en LinkedIn. Los ciberdelincuentes aprovechan la búsqueda de empleo para ofrecer falsas propuestas con sueldos elevados y luego robar dinero, contraseñas o información personal.

Estas son algunas señales de alerta:

• Promesas de grandes ingresos por tareas simples, como dar “me gusta” o reenviar mensajes.

• Empresas que piden dinero para capacitaciones, exámenes o equipamiento.

• Reclutadores con perfiles sospechosos, sin actividad o que buscan trasladar la conversación a WhatsApp.

• Enlaces externos que solicitan iniciar sesión con tu correo electrónico.

Antes de postularte, verificá que la búsqueda exista en el perfil oficial de la empresa y, si tenés dudas, consultá con un empleado de la compañía.

Si ingresaste a un enlace sospechoso, cambiá tus contraseñas de inmediato y denunciá la publicación en la plataforma.