Un vecino de Azul protagonizó un fuerte choque en la Ruta 51

Un accidente de tránsito se registró pasadas las 20 de este domingo sobre la Ruta Provincial Nº 51, a la altura del kilómetro 309, entre General Alvear y Saladillo. En el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos y una mujer debió ser hospitalizada.

Por causas que son materia de investigación, un Chevrolet Corsa (dominio EJT 198), conducido por Mariela Hernaez, que circulaba en sentido General Alvear–Saladillo, cruzó de carril e impactó contra la parte lateral trasera derecha de un Peugeot 306 (dominio BYE 279), conducido por Martín Hernán Martínez, domiciliado en la ciudad de Azul.

Tras el primer impacto, el Corsa también colisionó contra una Chevrolet S-10 (dominio AC445FD), conducida por Mario Alejandro Erranti, oriundo de Tapalqué. Como consecuencia del choque, la camioneta terminó sobre la banquina de la mano contraria, mientras que el Corsa despistó y volcó en la banquina opuesta.

La conductora del Chevrolet Corsa fue trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Municipal de General Alvear con traumatismos de diversa consideración.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento Vial General Alvear I, personal del SAME y Bomberos Voluntarios de General Alvear. Tras las tareas de asistencia y remoción de los vehículos, la circulación sobre la Ruta Provincial Nº 51 quedó completamente normalizada.