Nueva escultura de Hijitus en el Paseo de las Infancias

Se incorporó una nueva obra al Paseo de las Infancias: la escultura de Hijitus, uno de los personajes emblemáticos creados por el historietista Manuel García Ferré. La pieza fue realizada por el artista Mariano Chanourdie, integrante del equipo de la Dirección de Cultura y autor también de las esculturas de Mafalda y Patoruzito que integran el recorrido.

Además de la instalación de la nueva figura, en el espacio se efectuaron tareas de mantenimiento general, que incluyeron pintura, reparación de roturas, puesta en valor y colocación de placas identificatorias para cada una de las obras del paseo.

La propuesta se enmarca en la consigna temática del lugar, dedicada a los personajes de historieta creados por autores argentinos, con el objetivo de revalorizar la historia y la cultura nacional a través de referentes icónicos de distintas generaciones.

En este contexto, Chanourdie reiteró el pedido a la comunidad para cuidar estos espacios de encuentro intergeneracional y destinados al disfrute de todas las familias. En particular, hizo un llamado a los deportistas que utilizan las bases de apoyadero para que reflexionen sobre el cuidado colectivo y eviten acciones que puedan dañarlas.