La obra se realizó con una inversión superior a los 130 millones de pesos en el marco del Programa Especial de Emergencia Educativa y será presentada con un acto y un recital de piano.
Accidente de tránsito en Ruta Nacional Nº 3
Las cinco personas fueron derivadas al nosocomio local.Información general26/12/2025NdA
Este viernes se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 291 de la Ruta Nacional Nº 3, donde por causas que se tratan de establecer se rozaron un camión y un automóvil.
En el vehículo de menor porte viajaban cinco personas, oriundas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes debieron ser trasladadas al Hospital Municipal para ser evaluadas por personal médico. En tanto, en el camión circulaba únicamente el conductor, oriundo de Olavarría, quien resultó ileso.
De acuerdo a las primeras informaciones, el automóvil habría rozado lateralmente un neumático del camión, se despistó y terminó impactando contra una alcantarilla.
El siniestro fue protagonizado por un automóvil Toyota Corolla, dominio AF915XO, conducido por Celinda Lucerina Álvarez Boquez (53), quien viajaba acompañada por Juan Ignacio Millán (22), Javier Pablo Hryb (52), Magdalena Hryb Álvarez (17) y Guadalupe Hryb (21). Todos los ocupantes fueron trasladados al nosocomio local.
El otro vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz 1634, dominio HUP-672, con acoplado marca Ultrans, dominio MEW-564, conducido por Walter Oscar D’Angelo (62), domiciliado en Olavarría, quien no presentó lesiones.
En el lugar trabajaron los servicios de emergencia, personal de Policía Vial y agentes de Corredores Viales, abocados a la asistencia de los involucrados y a ordenar el tránsito, el cual permaneció liberado.
Recorrida oficial por la empresa South Post, dedicada a logística y e-commerce
La empresa opera con una flota de 25 camionetas y presta servicios en Azul, Chillar, Cacharí y Tapalqué.
La investigación comenzó en el año 2024.
Guía de Papá Noel para evitar que el “regalo envenenado” vacíe tus cuentas este diciembre.
Cerraron los talleres anuales de la Dirección de Políticas Juveniles en Casa Juve
Con propuestas orientadas a la inclusión y al fortalecimiento artístico, jóvenes participantes recibieron sus certificados.
Charla sobre murciélagos y su abordaje socioambiental en el Salón Cultural
La propuesta permitió reflexionar sobre la importancia de los murciélagos en el equilibrio ambiental.
Ocurrió en el barrio Villa Piazza norte.
La motociclista resultó con heridas leves.
Siniestro vial en Av. 25 de Mayo y calle 3
La causa quedó en manos de la UFI 6 del Departamento Judicial Azul.
Se realizó el sorteo de lotes con servicios
Para los barrios Chacras de Bruno y SOCOA.
Allanamiento en Olavarría por comercialización ilegal de fauna silvestre: secuestran aves y tortugas
Además informaron que hay una persona detenida identificada como Sharon ilocio.
El hecho generó una profunda conmoción.
El hecho ocurrió en nuestra ciudad.
Las cinco personas fueron derivadas al nosocomio local.