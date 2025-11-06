El Procurador General disertó en Azul sobre la Sexta Revolución Industrial

La Promo 2025 de la Escuela Normal donó juguetes al Hospital Materno Infantil
Los alumnos realizaron una colecta solidaria destinada al hospital y al comedor Magalí, promoviendo la conciencia social entre los jóvenes.
En la sede del Colegio de Magistrados de Azul, el Procurador General de la Provincia, Dr. Julio Conte-Grand, encabezó ayer la conferencia titulada “Sexta revolución industrial: La rehumanización de los sistemas y los procesos, y el fortalecimiento institucional”. La actividad fue organizada por el Ministerio Público bonaerense y convocó a representantes judiciales, funcionarios, dirigentes y estudiantes.
Durante su exposición, Conte-Grand abordó el concepto de una nueva etapa de desarrollo tecnológico caracterizada por la integración ética y humana de los avances científicos, con foco en el bienestar social y el fortalecimiento de las instituciones. En ese sentido, subrayó que la transición de la quinta a la sexta revolución industrial no debe entenderse como un mero cambio de época, sino como una oportunidad para repensar el vínculo entre la tecnología y el ser humano.
Asimismo, el Procurador remarcó la necesidad de analizar el estado actual de la humanidad desde una mirada integral que contemple los impactos sociales, económicos y colectivos de las transformaciones tecnológicas en curso.
El encuentro contó con la participación de los intendentes de Azul, Nelson Sombra; de Tapalqué, Gustavo Cocconi; de Benito Juárez, Julio Marini; y de Laprida, Alfredo Fisher. También estuvieron presentes el presidente del Colegio de Magistrados, Dr. Pablo Quaranta; la presidenta del Colegio de Abogados, Dra. Fernanda Giménez; fiscales y defensores del Departamento Judicial Azul; además de representantes del ámbito deportivo, rural y político local, y estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNICEN.
Finalizada la conferencia, Conte-Grand mantuvo una reunión de trabajo en el despacho oficial del intendente Nelson Sombra, junto a los jefes comunales presentes y el Fiscal General, para dialogar sobre temas de interés institucional y regional.
