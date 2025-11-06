El Procurador General disertó en Azul sobre la Sexta Revolución Industrial

En la sede del Colegio de Magistrados de Azul, el Procurador General de la Provincia, Dr. Julio Conte-Grand, encabezó ayer la conferencia titulada “Sexta revolución industrial: La rehumanización de los sistemas y los procesos, y el fortalecimiento institucional”. La actividad fue organizada por el Ministerio Público bonaerense y convocó a representantes judiciales, funcionarios, dirigentes y estudiantes.

Durante su exposición, Conte-Grand abordó el concepto de una nueva etapa de desarrollo tecnológico caracterizada por la integración ética y humana de los avances científicos, con foco en el bienestar social y el fortalecimiento de las instituciones. En ese sentido, subrayó que la transición de la quinta a la sexta revolución industrial no debe entenderse como un mero cambio de época, sino como una oportunidad para repensar el vínculo entre la tecnología y el ser humano.

Asimismo, el Procurador remarcó la necesidad de analizar el estado actual de la humanidad desde una mirada integral que contemple los impactos sociales, económicos y colectivos de las transformaciones tecnológicas en curso.

El encuentro contó con la participación de los intendentes de Azul, Nelson Sombra; de Tapalqué, Gustavo Cocconi; de Benito Juárez, Julio Marini; y de Laprida, Alfredo Fisher. También estuvieron presentes el presidente del Colegio de Magistrados, Dr. Pablo Quaranta; la presidenta del Colegio de Abogados, Dra. Fernanda Giménez; fiscales y defensores del Departamento Judicial Azul; además de representantes del ámbito deportivo, rural y político local, y estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNICEN.

Finalizada la conferencia, Conte-Grand mantuvo una reunión de trabajo en el despacho oficial del intendente Nelson Sombra, junto a los jefes comunales presentes y el Fiscal General, para dialogar sobre temas de interés institucional y regional.