El Secretario de Gobierno expuso en el Concejo Deliberante sobre la gestión municipal

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza N° 4.117/2018 y su modificatoria, el secretario de Gobierno y jefe de Gabinete, Ignacio Pallia, se hizo presente en el recinto del Concejo Deliberante de Azul para exponer sobre la marcha del gobierno municipal y responder consultas formuladas por los concejales.

Luego de la exposición del funcionario, el cuerpo legislativo continuó con el tratamiento del Orden del Día, que incluyó proyectos de los diferentes bloques políticos, despachos de las comisiones permanentes, expedientes elevados por el Departamento Ejecutivo y notas de vecinos e instituciones del partido de Azul.

Entre los proyectos presentados, el bloque de la Unión Cívica Radical propuso diversas comunicaciones referidas al Registro Único de Emprendedores de la Economía Social Azuleña y al funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Medido, ambas aprobadas por unanimidad. También el bloque Gen Azul solicitó la instalación de un semáforo en avenida Pellegrini y Santa Cruz, iniciativa que recibió el acompañamiento de todos los ediles.

Asimismo, se aprobó por mayoría una resolución impulsada por concejales del Partido de Azul para declarar de Interés Educativo y Comunitario el ciclo de conversatorios “Los Derechos Humanos de ayer, hoy y siempre”, organizado por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 2.

Por otra parte, ingresó un proyecto de ordenanza del bloque radical para derogar la norma que dispone la concurrencia del secretario de Gobierno al Concejo, el cual fue girado a la Comisión de Interpretación, Legislación y Seguridad Pública.

Entre los expedientes elevados por el intendente municipal, se destacó la aprobación por mayoría del proyecto que autoriza la firma de un contrato de comodato entre el Municipio y Radio Azul Cooperativa de Trabajo Limitada, con el fin de instalar una torre y nuevo equipo transmisor. También se remitieron a comisión iniciativas vinculadas a donaciones para instituciones locales, al sistema de habilitaciones comerciales y al reconocimiento laboral de agentes municipales.

El Concejo trató además una importante cantidad de despachos de comisión, entre los que se aprobaron la prórroga de rifas para clubes locales, el reconocimiento de derechos laborales para empleados con discapacidad y la creación del “Programa Municipal para el Desarrollo del Centro Comercial a Cielo Abierto”.

En cuanto a notas recibidas, se abordaron presentaciones del intendente, instituciones y vecinos, entre ellas una del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Sutcapra), la Cooperativa Eléctrica de Azul, la Academia de Boxeo del Azul Athletic Club y el Plenario de Comisiones Vecinales.

Finalmente, ingresaron informes y disposiciones de otros concejos deliberantes de la provincia, entre ellos los decretos del HCD de Coronel Rosales expresando su preocupación por despidos ferroviarios y por la suspensión de la asistencia alimentaria a comedores comunitarios.