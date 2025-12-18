Aprehendieron a un hombre por amenazas a personal policial

En la noche del jueves, alrededor de las 21:00 horas, personal policial intervino en un hecho ocurrido en la intersección de la avenida Mitre y las vías del ferrocarril, en la ciudad de Azul.

Según se informó, durante recorridas preventivas por el sector, los efectivos observaron a Mauricio Sebastián Díaz, de 48 años, quien se encontraba recostado sobre las vías del tren. Al advertir la presencia policial, el individuo comenzó a proferir amenazas de muerte contra los uniformados.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del causante y al traslado correspondiente para su correcta identificación y evaluación médica legal. Posteriormente, se iniciaron actuaciones caratuladas “Amenazas”, las cuales fueron elevadas a la Comisaría Primera.

Interviene en la causa la UFI N° 13, a cargo del Dr. Peiretti, del Departamento Judicial de Azul.