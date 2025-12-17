Charla sobre murciélagos y su abordaje socioambiental en el Salón Cultural

Este mediodía, en el Salón Cultural, se desarrolló la charla titulada “Abordaje a la problemática de los murciélagos: desafío socioambiental”, una propuesta orientada a informar y generar conciencia sobre la convivencia con esta especie y su importancia ecológica.

La actividad estuvo a cargo de María Ayelén Lutz, licenciada en Biología y doctora en Ciencias Naturales por la UNLP, integrante del Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina. La iniciativa fue organizada por la Comisión de Control de Plagas de Azul —integrada por distintas instituciones locales— y contó con la participación de miembros de dicha entidad, referentes de espacios vinculados a la temática y público en general.

En representación del Municipio estuvieron presentes el secretario de Salud, Hernán Combessies; el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano; la directora de Ambiente, Natalia Lehrmann; y el director de Veterinaria y Bromatología, Silvio Santillán.

Durante el encuentro se abordaron las características generales de los murciélagos, con especial énfasis en las especies que habitan en Azul, su rol fundamental en el ecosistema —particularmente en el control de insectos— y la necesidad de compatibilizar su conservación con el resguardo sanitario ante enfermedades como la rabia.

En ese marco, Lutz explicó que el tratamiento recomendado frente a la presencia de murciélagos en zonas urbanas es la aplicación del protocolo de exclusión, que consiste en sellar los accesos a los refugios una vez que los animales no se encuentran en el lugar, para evitar su retorno. En caso de que quede algún grupo, se procede a su traslocación. Además, destacó la importancia de acompañar estas acciones con la instalación de refugios artificiales como alternativa segura para la especie.