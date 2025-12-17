El estado de la ruta 3 en jurisdicción de Azul jamás ha estado en estado tan calamitoso como ahora.
Charla sobre murciélagos y su abordaje socioambiental en el Salón Cultural
La propuesta permitió reflexionar sobre la importancia de los murciélagos en el equilibrio ambiental.Información general17/12/2025NdA
Este mediodía, en el Salón Cultural, se desarrolló la charla titulada “Abordaje a la problemática de los murciélagos: desafío socioambiental”, una propuesta orientada a informar y generar conciencia sobre la convivencia con esta especie y su importancia ecológica.
La actividad estuvo a cargo de María Ayelén Lutz, licenciada en Biología y doctora en Ciencias Naturales por la UNLP, integrante del Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina. La iniciativa fue organizada por la Comisión de Control de Plagas de Azul —integrada por distintas instituciones locales— y contó con la participación de miembros de dicha entidad, referentes de espacios vinculados a la temática y público en general.
En representación del Municipio estuvieron presentes el secretario de Salud, Hernán Combessies; el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano; la directora de Ambiente, Natalia Lehrmann; y el director de Veterinaria y Bromatología, Silvio Santillán.
Durante el encuentro se abordaron las características generales de los murciélagos, con especial énfasis en las especies que habitan en Azul, su rol fundamental en el ecosistema —particularmente en el control de insectos— y la necesidad de compatibilizar su conservación con el resguardo sanitario ante enfermedades como la rabia.
En ese marco, Lutz explicó que el tratamiento recomendado frente a la presencia de murciélagos en zonas urbanas es la aplicación del protocolo de exclusión, que consiste en sellar los accesos a los refugios una vez que los animales no se encuentran en el lugar, para evitar su retorno. En caso de que quede algún grupo, se procede a su traslocación. Además, destacó la importancia de acompañar estas acciones con la instalación de refugios artificiales como alternativa segura para la especie.
Incendio de un colectivo
Inmediatamente advirtieron que el micro se estaba prendiendo fuego.
Azul recuperó más de 15 toneladas de residuos electrónicos en las jornadas RAEE 2025
Azul logró recuperar más de 22 mil kilos de residuos electrónicos durante 2025, reduciendo su impacto ambiental y potenciando la reutilización tecnológica.
El operativo se realizó en conjunto con efectivos de Trenque Lauquen.
Una jornada de testeo voluntario, actividades preventivas y propuestas participativas se realizó esta mañana en el Complejo Cultural San Martín por el Día Mundial de Respuesta al VIH.
La Provincia oficializó el nuevo horario de atención bancaria para la temporada de verano.
El hecho ocurrió en Azul.
Fernando Gray presentó un amparo para frenar la instalación de ocho peajes en la Ruta 3.
El estado de la ruta 3 en jurisdicción de Azul jamás ha estado en estado tan calamitoso como ahora.
Accidente de tránsito en Ruta 51
Dos vehículos involucrados en el siniestro.
Con desfile, espectáculos musicales y acto protocolar, Azul celebró su 193º Aniversario
La ciudad celebró un nuevo aniversario con una jornada cargada de actividades.
Allanamiento y detención por robo agravado
El joven quedó a disposición de la justicia.
Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad.
Charla sobre murciélagos y su abordaje socioambiental en el Salón Cultural
La propuesta permitió reflexionar sobre la importancia de los murciélagos en el equilibrio ambiental.