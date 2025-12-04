Una jornada de testeo voluntario, actividades preventivas y propuestas participativas se realizó esta mañana en el Complejo Cultural San Martín por el Día Mundial de Respuesta al VIH.
Detuvieron en Azul a un hombre condenado por abuso sexual
El operativo se realizó en conjunto con efectivos de Trenque Lauquen.Información general04/12/2025NdA
Este jueves, personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul detuvo a Lucas Pedro Capandeguy, de 44 años, en el cruce de Avenida Mitre y Maipú, en el marco de una causa por abuso sexual simple agravado por la calidad del autor.
La intervención se llevó adelante a partir de un oficio judicial remitido por la Comisaría de la Mujer y la Familia de Trenque Lauquen, que solicitó la colaboración para realizar tareas encubiertas con el objetivo de localizar y detener al imputado. Tras el operativo, los efectivos lograron hacer efectiva la orden de detención.
Capandeguy había sido condenado el 8 de julio de 2021 a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, además de las accesorias legales y el pago de costas procesales, según lo dispuesto por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Azul, a cargo del juez Dr. Albano Gallicchio.
Tras la detención, el hombre fue alojado en sede policial, cumpliendo con los recaudos legales correspondientes.
La Provincia oficializó el nuevo horario de atención bancaria para la temporada de verano.
Falleció el accidentado que permanecía en grave estado tras el choque en Ruta 3
Ya son dos los fallecidos.
Aprehendieron a un hombre por el hurto de dinero en un micro rumbo a Retiro
El delito se fue frustrado gracias al compromiso de la vecina que vio lo que ocurría.
Por Lucas Moyano, Especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital.
Colocaron nuevas Estrellas Amarillas en memoria de víctimas de siniestros viales
Acompañaron en el acto familiares y amigos de las víctimas.
Choque en calles Constitución y Bolívar
El hombre que circulaba en la moto fue llevado al nosocomio local.
Capacitación en información turística para el personal de La Parrillita en la Ruta 3.
Según informaron la investigación en torno al hecho continúa.
Azul participó de la presentación del Primer Recetario del Servicio Alimentario Escolar Bonaerense
El acto estuvo encabezado por el gobernador Axel Kicillof.
Accidente vial en calles San Martín y Castellar: dos jóvenes fueron llevados al hospital
Los vehículos involucrados fueron una moto y un camión.
El intendente Sombra recibió a entidades rurales para analizar el estado de los caminos del Partido
El encuentro buscó generar consensos y avanzar en una nueva reglamentación que mejore el mantenimiento de la red vial rural.
Comenzaron las clases abiertas de boxeo en el marco del Campeonato Nacional de Cadetes
La propuesta, abierta a toda la comunidad, ofrece entrenamientos gratuitos a cargo del jefe de selecciones nacionales de boxeo.