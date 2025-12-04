Detuvieron en Azul a un hombre condenado por abuso sexual

Este jueves, personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul detuvo a Lucas Pedro Capandeguy, de 44 años, en el cruce de Avenida Mitre y Maipú, en el marco de una causa por abuso sexual simple agravado por la calidad del autor.

La intervención se llevó adelante a partir de un oficio judicial remitido por la Comisaría de la Mujer y la Familia de Trenque Lauquen, que solicitó la colaboración para realizar tareas encubiertas con el objetivo de localizar y detener al imputado. Tras el operativo, los efectivos lograron hacer efectiva la orden de detención.

Capandeguy había sido condenado el 8 de julio de 2021 a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, además de las accesorias legales y el pago de costas procesales, según lo dispuesto por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Azul, a cargo del juez Dr. Albano Gallicchio.

Tras la detención, el hombre fue alojado en sede policial, cumpliendo con los recaudos legales correspondientes.