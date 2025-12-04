El intendente Sombra recibió a entidades rurales para analizar el estado de los caminos del Partido

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para suspender el Decreto de Emergencia Económica.
Esta mañana, en el despacho oficial, el intendente Nelson Sombra mantuvo una reunión con representantes del Ente Descentralizado Dirección de Vialidad Rural, la Sociedad Rural de Azul, la Federación Agraria y productores locales, con el objetivo de evaluar la situación actual de los caminos rurales del Partido.
Durante el encuentro, varios de los presentes manifestaron su preocupación respecto al funcionamiento de la Comisión Vial Rural de Azul (COVIR), creada por la Ordenanza 3734/15. La necesidad de revisar su rol y su participación en el mantenimiento de la red vial fue uno de los ejes centrales de la conversación.
En este marco, el Ejecutivo impulsó un ámbito de diálogo e intercambio para avanzar en consensos que permitan mejorar el estado de los caminos y garantizar su adecuada transitabilidad. Asimismo, se invitó a las entidades y productores a trabajar de manera conjunta en la reglamentación de una nueva ordenanza que aborde de manera integral esta problemática.
