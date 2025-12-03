Cae una pareja acusada de operar un foco narco en el barrio Monte Viggiano

Lo que comenzó como un dato aislado a principios de septiembre terminó revelando uno de los presuntos puntos de venta de estupefacientes más activos y sigilosos del barrio Monte Viggiano, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

La Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul recibió una información precisa: en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle, entre San Juan y Tiro Federal, un hombre estaría comercializando clorhidrato de cocaína a un flujo constante de compradores. Con esos datos iniciales, la UFI N.º 22, a cargo del fiscal Dr. Adrián Peiretti, inició una investigación reservada y meticulosa.

En la propiedad residían Sergio Rosales, de 37 años; su pareja, Karina Sosa, de 31; y tres menores. Desde el inicio, llamó la atención la inusual cantidad de visitantes que entraban y salían en lapsos breves, movimientos típicos del narcomenudeo. A esto se sumaron publicaciones de vecinos en redes sociales que mencionaban la situación mientras la pesquisa ya estaba en marcha.

Durante dos meses de vigilancia, seguimientos y análisis de pruebas, la Fiscalía determinó que el sospechoso no actuaba de forma ocasional, sino que operaba como un abastecedor central de drogas en ese sector de la ciudad. La vivienda funcionaba, según la investigación, como un verdadero foco de comercialización.

El martes 2 de diciembre, a las 17, y tras la orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo del Dr. Juan José Suárez, se realizó un operativo policial rápido y coordinado que permitió irrumpir en la vivienda.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron:

• Casi 100 gramos de cocaína

• Marihuana fraccionada lista para la venta

• Balanzas de precisión y elementos de corte

• Dinero en efectivo que sería producto de la actividad ilícita

La pareja fue inmediatamente aprehendida y puesta a disposición de la Justicia.

Este miércoles, ambos detenidos fueron indagados en la sede de la UFI N.º 22, aunque se negaron a declarar. Por disposición judicial, la mujer será alojada en la Subcomisaría de Chillar, mientras que el hombre permanecerá en la Comisaría Primera de Azul hasta que se habilite un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.