Detuvieron a un hombre con orden de arresto por robar en el cementerio

Este lunes por la tarde, personal de la Comisaría Primera de Azul concretó la detención de Gustavo Alberto Perrone, de 55 años, en el marco de una orden judicial vigente relacionada con una causa por robo en el Cementerio.

El procedimiento se realizó alrededor de las 17 horas en la intersección de Pringles y Burgos, donde los efectivos lograron interceptar al hombre tras tareas investigativas que permitieron dar con su paradero.

Según se informó, la medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Correccional N.º 2, a cargo del Dr. Héctor Rodolfo Torrens, del Departamento Judicial de Azul.

El antecedente del caso se remonta al 22 de marzo de 2022, cuando Perrone fue arrestado dentro del cementerio local. En aquella oportunidad, fue sorprendido llevando consigo placas de bronce sustraídas de bóvedas y nichos, las cuales habían sido removidas utilizando una barreta de aproximadamente un metro de largo.

Con la detención concretada este lunes, Perrone quedó alojado en la dependencia policial para dar cumplimiento a una pena única firme de un año y seis meses de prisión efectiva.