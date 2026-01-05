Comenzó el curso intensivo de natación en la Pileta Municipal del Balneario

Esta mañana, en la Pileta Municipal ubicada en el Balneario, se dio inicio al curso intensivo de natación que se llevará adelante durante la temporada de verano. Las clases están a cargo del equipo de profesores de la Dirección de Deportes y se dictan de lunes a viernes, de 11 a 16, con cupo completo en las distintas edades.

La apertura de la actividad contó con la presencia del director de Deportes, Macedonio Marcovecchio, junto a docentes, alumnos, alumnas y familias, ocasión en la que se dio la bienvenida a quienes forman parte de esta propuesta deportiva y recreativa.

Cabe destacar que las personas interesadas aún pueden inscribirse en la modalidad libre, disponible tanto en la pileta del Balneario como en el natatorio del barrio Monte Viggiano, inaugurado el pasado sábado.

Para participar, se deben retirar las planillas de salud en la Oficina de Deportes (Av. 25 de Mayo y San Martín), de lunes a viernes de 8 a 14. Para consultas y mayor información, comunicarse al 431752.

En cuanto a los horarios, la pileta del Balneario funciona de lunes a viernes de 16 a 20 y los sábados y domingos de 14 a 20. En tanto, el natatorio de Monte Viggiano abre de martes a domingo, de 14 a 18.