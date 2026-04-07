Un hombre fue aprehendido tras golpear a otro hombre en el Camping Municipal

Un violento episodio se registró este martes en el Camping Municipal de Azul, donde un hombre fue aprehendido acusado de causar lesiones graves a otro vecino.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 en el predio ubicado en la intersección de calles Santos Glorioso y De Paula. Personal policial del Destacamento Balneario, en conjunto con efectivos de E.P.D.S. Azul, acudieron al lugar tras un llamado de emergencia.

Según se informó, los agentes procedieron a la aprehensión de Juan Manuel Otero Maffoni, de 52 años, quien instantes antes habría agredido sin mediar palabras a Feliciano Andalicio Vega, de 63, mediante golpes de puño.

La víctima fue trasladada al Hospital Municipal, donde se constató que presentaba una fractura en los huesos nasales.

Se tomaron declaraciones tanto a la víctima como a un testigo del hecho. En tanto, el imputado fue alojado en la comisaría Primera de Azul, donde fue notificado de la formación de la causa en su contra por el delito de “lesiones graves”, en el marco de los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal.

Interviene la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.