Choque entre una camioneta y una moto en 25 de Mayo y Roca

El siniestro ocurrió este miércoles al mediodía. El motociclista, de 22 años, fue trasladado al Hospital Pintos para su atención, mientras que la Policía inició actuaciones por lesiones culposas.

Un accidente de tránsito se registró este miércoles alrededor de las 11:50 en la intersección de avenida 25 de Mayo y Roca, en la ciudad de Azul.

De acuerdo con la información oficial, por causas que son materia de investigación colisionaron una camioneta Ford Ecosport color gris, conducida por Juan Carlos Polo de 85 años, y una motocicleta Motomel CX 150 cc, al mando de Lautaro Ezequiel Lamas Troncoso de 22 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” para recibir atención médica.

Personal policial preservó la escena del hecho junto a efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local hasta la llegada de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” e interviene la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Adrián Peiretti.

Asimismo, la Policía secuestró la motocicleta por infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, al constatar que carecía del seguro obligatorio y circulaba sin la chapa patente colocada.