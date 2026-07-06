Robaron en el kiosco de la Escuela Normal de Azul

Un hecho de inseguridad fue denunciado en las últimas horas en Azul. Delincuentes ingresaron al kiosco interno de una institución ubicada en 25 de Mayo 777 y sustrajeron dinero en efectivo, golosinas y una cámara de seguridad.

De acuerdo con la denuncia radicada por Santiago Suñer, de 50 años, el robo se habría producido entre la noche del sábado y la mañana de este domingo, luego de que los autores aprovecharan una ventana que había quedado abierta para ingresar al lugar.

Según se informó, los delincuentes sustrajeron el dinero que se encontraba en una urna destinada al aporte voluntario para la cooperadora de la institución, aunque hasta el momento no se pudo determinar el monto robado debido a que la urna permanecía cerrada. Además, se llevaron golosinas y una cámara de seguridad perteneciente al kiosco.

La causa fue caratulada como “Hurto” y quedó a cargo de la UFI N° 2, a cargo del Dr. Carballo. Personal policial realiza tareas investigativas para identificar a los responsables y se solicitó la intervención de peritos en el lugar del hecho.