Actividad del Banco Credicoop sobre cooperativismo

La actividad estuvo a cargo del vicepresidente de la entidad Darío Mónaco, y contó con la participación del intendente Nelson Sombra, el presidente de dicha comisión Julio Fernández y autoridades.

Asimismo, formaron parte de la instancia, integrantes de distintos espacios comunitarios de la ciudad.

En ese contexto, se concretó la entrega de premios a instituciones intermedias con las que la organización bancaria mantiene un trabajo articulado y de acompañamiento.

Durante el encuentro fueron reconocidos el Bachillerato Popular Norita Cortiñas, Azul Athletic Club, Club River Plate, Club Vélez Sarsfield, Asociación Civil Cervantes, Museo Criollo Beato Pereyra, Club Cemento Armado, Club Chacarita Juniors, Asociación Civil Azul Ciudad Cervantina, Rinconcito del Carmen, Comedor Luz y Esperanza y la Cooperadora del Hospital Materno Infantil Argentina Diego.