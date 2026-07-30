Quedaron detenidos los dos acusados de asaltar a un joven

La Justicia convirtió en detención la aprehensión de Nicolás Ezequiel Vera (29) e Ignacio Joaquín Aguirre (18), quienes están acusados de haber asaltado a un joven con un arma blanca para robarle su bicicleta en la madrugada del miércoles en Azul.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 3 de Azul, luego de que ambos fueran indagados en sede judicial. Durante la tarde de este jueves fueron trasladados a la Comisaría de Saladillo, donde permanecerán alojados hasta que se les asigne un cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:40 del 29 de julio, en la intersección de avenidas 25 de Mayo y Mitre. La víctima había denunciado que fue atacado por dos hombres que, tras amenazarlo con un cuchillo y provocarle lesiones en el rostro, la cabeza y un glúteo, le sustrajeron su bicicleta.

Con las descripciones aportadas por el damnificado, personal policial localizó a los sospechosos en calles Corrientes y Castellar, donde fueron interceptados cuando circulaban con el rodado robado. Según el parte oficial, ambos intentaron escapar y opusieron resistencia al procedimiento.

En el lugar se secuestró un cuchillo tipo carnicero, con hoja de aproximadamente 25 centímetros y vaina de cuero, que habría sido utilizado durante el asalto.

La causa está caratulada como “Robo agravado por el uso de arma blanca, lesiones, desobediencia y resistencia a la autoridad” e interviene la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.