Allanaron una vivienda en Cacharí por una falsa amenaza de bomba

Un allanamiento se realizó este martes en Cacharí en el marco de una investigación por “Intimidación Pública”, luego de una falsa amenaza de bomba que obligó a desplegar un importante operativo policial.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría de Cacharí, con la colaboración de efectivos de Parish, en una vivienda ubicada en la intersección de calle 1 y Dr. Casella, donde reside una mujer identificada como Sandra Daniela Albornoz, señalada como la presunta autora del llamado.

La causa se originó el 21 de julio, cuando un llamado anónimo al 911 alertó sobre la supuesta colocación de un explosivo en la dependencia policial. La amenaza activó el protocolo de seguridad y movilizó a efectivos de distintas localidades para descartar cualquier riesgo.

Tras una investigación, la policía logró establecer que la llamada habría sido realizada desde un teléfono celular Samsung Galaxy A05 perteneciente a la sospechosa.

Con la orden del Juzgado de Garantías N° 3 y a pedido de la UFI N° 6 de Azul, durante el allanamiento se secuestraron dispositivos de comunicación que serán peritados y que, según la investigación, habrían sido utilizados para concretar la falsa denuncia.

La causa continúa bajo la carátula de “Intimidación Pública”, un delito que contempla penas para quienes generan falsas alarmas que movilizan recursos de emergencia y ponen en riesgo el funcionamiento de los servicios de seguridad.