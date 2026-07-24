La CEAL fue anfitriona de la reunión mensual de APEBA en Azul

Representantes de cooperativas eléctricas de distintos puntos de la provincia analizaron los principales desafíos del sector, entre ellos la desregulación del mercado eléctrico mayorista, la relación con CAMMESA y la modernización laboral.

La Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL) fue sede este jueves 23 de julio de la reunión mensual del Consejo de Administración de la Asociación de Prestadores de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), encuentro que reunió en la ciudad a representantes de cooperativas distribuidoras de energía de distintos puntos del territorio bonaerense.

La jornada comenzó a las 10 en el Centro Integral Cooperativo (CIC) de FEDECOBA, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 3, y contó con la participación de delegaciones de Azul, Colón, Chacabuco, Luján, 9 de Julio, Necochea, Olavarría, Pergamino, Rojas, Saladillo, Salto, Tandil, San Pedro y Tres Arroyos. En esta oportunidad, la cooperativa de Zárate no pudo asistir.

En representación de la CEAL participaron el vicepresidente del Consejo de Administración, Dr. Pedro De Luca, quien tuvo a su cargo la apertura del encuentro y dio la bienvenida a los presentes. También estuvieron la secretaria Marisa Tejeda, el prosecretario Ismael Santarcángelo, la consejera Verónica Colman, el consejero por Chillar Héctor Provasi, el gerente técnico Ing. Federico Garriz, el asesor Ing. Julio Ginepro, el asesor legal Dr. Luis Conti y el responsable de Recursos Humanos César Casamayouret.

La reunión fue coordinada por el presidente de APEBA, Oreste A. Binetti, y durante el desarrollo del orden del día se analizaron diversos temas de interés para el sector eléctrico cooperativo provincial. Entre los principales puntos abordados se destacaron la desregulación del mercado eléctrico mayorista, la contratación de energía, la situación de las cooperativas frente a CAMMESA y los alcances de la ley de modernización laboral.

Además, los participantes intercambiaron información sobre las gestiones y acciones que la Asociación viene llevando adelante ante organismos nacionales y provinciales en defensa de los intereses del cooperativismo eléctrico.

Desde APEBA destacaron que la entidad brinda respaldo técnico, jurídico e institucional a las cooperativas asociadas, con el propósito de fortalecer la prestación del servicio eléctrico en las comunidades bonaerenses y preservar el modelo cooperativo.

Finalmente, la CEAL expresó su agradecimiento a FEDECOBA por facilitar las instalaciones del Centro Integral Cooperativo para el desarrollo de la reunión, destacando el gesto como una muestra del espíritu de integración y trabajo conjunto que caracteriza al movimiento cooperativo.