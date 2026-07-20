Despiste en Ruta 51 y República de Italia

Una camioneta Ford Ranger, dominio AE 623 GW, perteneciente a la empresa Tecnofrig, despistó este lunes en Ruta Provincial 51 y República de Italia.

Por motivos que se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo y terminó fuera de la calzada.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. El incidente solo dejó daños materiales en la camioneta.