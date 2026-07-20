Fue esta mañana y por el acto estaba la bandera francesa en el másti.
Despiste en Ruta 51 y República de Italia
Información general20/07/2026NdA
Se trata de una camioneta Ford Ranger color blanco.
Una camioneta Ford Ranger, dominio AE 623 GW, perteneciente a la empresa Tecnofrig, despistó este lunes en Ruta Provincial 51 y República de Italia.
Por motivos que se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo y terminó fuera de la calzada.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas. El incidente solo dejó daños materiales en la camioneta.
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Es un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense.