Despiste en Ruta 51 y República de Italia

Se trata de una camioneta Ford Ranger color blanco.
Información general20/07/2026NdANdA

Una camioneta Ford Ranger, dominio AE 623 GW, perteneciente a la empresa Tecnofrig, despistó este lunes en Ruta Provincial 51 y República de Italia.
Por motivos que se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo y terminó fuera de la calzada.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. El incidente solo dejó daños materiales en la camioneta.

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