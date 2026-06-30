Solidaridad que abriga: internos de la Unidad 7 fabricaron salamandras

En el marco de una iniciativa solidaria, personas privadas de la libertad alojadas en la Unidad N° 7 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), con sede en Azul, construyeron tres salamandras de hierro que fueron destinadas a familias de la comunidad que no contaban con un sistema de calefacción adecuado para afrontar las bajas temperaturas.

La acción forma parte de las actividades laborales y solidarias impulsadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y fue llevada adelante por internos que integran el Taller de Herrería de la unidad penitenciaria.

El proyecto surgió a partir de un pedido realizado por la presidenta de la Comisión del Barrio El Sol, Rafaela Melchor, quien solicitó colaboración para asistir a tres hogares de la ciudad: dos de ellos encabezados por madres que sostienen a sus familias y un tercero habitado por una persona adulta mayor, todos sin un sistema de calefacción apropiado para enfrentar el invierno.

Las salamandras fueron diseñadas y construidas íntegramente en el Taller de Herrería, donde las personas privadas de la libertad ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante su capacitación, fortalecen habilidades técnicas y desarrollan herramientas laborales que favorecen su formación en un oficio.

Desde la Unidad N° 7 destacaron que este tipo de iniciativas demuestran cómo el aprendizaje, acompañado por el compromiso institucional y el trabajo solidario, puede convertirse en una respuesta concreta a las necesidades de la comunidad.

De la entrega participaron el director de la Unidad N° 7, prefecto mayor (E.G.) Sergio Braun; el subdirector de Inclusión, prefecto mayor (E.G.) Matías Silva; el subdirector de Régimen, prefecto mayor (E.G.) Eduardo Ramírez; el jefe de Talleres, prefecto (E.G.) Mauricio Albisini; la auxiliar de Talleres, suboficial mayor (E.G.) Ariana Restivo; y la presidenta de la Comisión del Barrio El Sol, Rafaela Melchor.