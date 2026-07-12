Incitaban a pelear en pleno centro y uno ocultaba un arma blanca

Según información oficial, ambos presentaban signos de haber consumido alcohol, incitaban a pelear y uno de ellos portaba un elemento punzocortante entre sus prendas.

Dos jovenes de 19 y 20 años fueron detenidos durante la madrugada de este domingo en el marco del Operativo Nocturnidad Fin de Semana que se desarrollaba en la ciudad de Azul. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana sobre calle San Martín, entre Arenales y Rauch.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Primera advirtieron que los jóvenes se encontraban en la vía pública incitando a la pelea y alterando el orden público. Además, ambos presentaban dificultades para mantenerse en pie y un fuerte aliento etílico.

Los detenidos fueron identificados como Thiago Sebastián Vázquez, de 19 años, y Lautaro Torres, de 20. Durante el procedimiento, los efectivos constataron que Torres llevaba entre sus prendas un elemento punzocortante, el cual fue secuestrado tras ser exhibido a un testigo.

La causa fue caratulada como infracción a los artículos 72 y 74 inciso “A” y 43 inciso “F” de la Ley 8.031/73, con intervención del Juzgado Correccional N° 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Torrens.