Voraz incendio destruyó por completo una vivienda precaria en Azul

Una vivienda precaria fue destruida por completo como consecuencia de un incendio registrado este sábado alrededor de las 21 en la intersección de las calles Malvinas y La Madrid, en la ciudad de Azul.

Según informaron, personal policial acudió al lugar tras un llamado de emergencia y constató el siniestro.

El propietario de la vivienda, identificado como Michel Kevin Agustín Bargas, de 22 años, manifestó a los efectivos que no se encontraba en el domicilio al momento en que se inició el incendio.

Hasta el lugar acudió una dotación del Cuartel de Bomberos de Azul, cuyos integrantes lograron sofocar el foco ígneo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Como consecuencia del incendio, la vivienda sufrió destrucción total.