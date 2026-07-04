Dos hombres fueron detenidos durante operativos nocturnos

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Azul, acusados de ocasionar disturbios en la vía pública en el marco del Operativo Nocturnidad “Fin de Semana” llevado adelante por personal policial.

El primero de los procedimientos se concretó alrededor de las 3:10 frente a un local bailable ubicado sobre avenida Perón, entre De Paula y Moreno. Allí fue aprehendido Lisandro Siebenhar, de 27 años, quien, según el parte oficial, presentaba un fuerte aliento etílico y evidentes dificultades para mantenerse en pie.

Siempre de acuerdo con la información policial, al ser identificado comenzó a insultar al personal e intentó agredir físicamente a los efectivos, por lo que fue reducido y detenido.

Horas más tarde, cerca de las 6:15, se produjo un segundo procedimiento en la intersección de avenida Perón y Moreno. En esa oportunidad fue arrestado Matías Jesús Gonzales, de 25 años.

Según indicaron fuentes oficiales, el joven se encontraba en aparente estado de ebriedad, con dificultades para mantenerse en pie y alterando el orden público mediante insultos dirigidos a los transeúntes. Al ser identificado por los efectivos, también habría reaccionado de manera agresiva, profiriendo insultos e intentando agredir físicamente al personal policial, situación que derivó en su aprehensión.

Tras ambos procedimientos se realizaron las diligencias de rigor, incluido el reconocimiento médico legal correspondiente.

Las dos causas fueron caratuladas como infracción a los artículos 35, 72 y 74 inciso “A” de la Ley Provincial 8031/73, con intervención del Juzgado Correccional N° 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Torrens.