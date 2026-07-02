Avanzan en proyectos para fortalecer la capacitación en energías renovables

El intendente Nelson Sombra encabezó esta mañana una reunión con autoridades del Centro de Formación Laboral N° 402, en la que se analizaron distintos proyectos vinculados a la formación profesional y el desarrollo de nuevas oportunidades laborales en el Partido de Azul.

Del encuentro, realizado en el despacho oficial, participaron el director de la institución, Daniel Corrado; la regente Viviana Franco; y la preceptora Giuliana Aducci.

Durante la reunión, las autoridades dialogaron sobre las iniciativas que lleva adelante el establecimiento, con especial énfasis en el trabajo relacionado con las energías renovables y las posibilidades de fortalecer esta propuesta mediante la articulación con el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET).

En ese sentido, se destacó que el Centro de Formación Laboral N° 402 ofrece actualmente el curso de instalación de paneles solares, una capacitación que cobra especial relevancia ante el crecimiento del sector en el Partido de Azul. El objetivo es impulsar acciones conjuntas que permitan formar mano de obra calificada y responder a las nuevas demandas del mercado laboral.

Asimismo, del encuentro también participaron el secretario de Educación, Cultura y Juventud, Juan José Zurro, y el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano, quienes acompañaron el intercambio sobre las estrategias para fortalecer la formación profesional en el distrito.