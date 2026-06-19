Motociclista resultó herido tras un choque en Mitre y Las Flores

Un accidente de tránsito ocurrido esta tarde en la intersección de avenida Mitre y calle Las Flores dejó como saldo a un motociclista con lesiones.

Según informaron, el hecho se registró alrededor de las 19:20, cuando, por causas que son materia de investigación, colisionaron un automóvil Fiat Cronos rojo, dominio AE551RI, conducido por Jorge Daniel Stalldecker, de 56 años, y una motocicleta Zanella Patagonian 150 cc de color gris, sin dominio colocado, guiada por Pablo Gustavo, de 61 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos. Fuentes oficiales indicaron que el hombre se encontraba consciente al momento de ser derivado al centro de salud.

En el lugar trabajó personal policial tras un llamado al servicio de emergencias 911.

La causa fue caratulada como “Lesiones Culposas” y quedó a cargo de la UFI Nº 13 del Departamento Judicial de Azul.