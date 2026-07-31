Hallaron sin vida a un hombre de 76 años en una vivienda de Azul

Un hombre de 76 años fue hallado sin vida este viernes por la mañana en una vivienda ubicada sobre Islas Malvinas al 400, en la ciudad de Azul.



El hecho se conoció alrededor de las 9:20, luego de un llamado al 911. Al arribar al lugar, efectivos policiales se entrevistaron con un vecino, quien manifestó que hacía varios días no veía al propietario de la vivienda, conocido en el barrio como “El Colo Mansi”.



Ante la situación, se convocó a un cerrajero que abrió la puerta sin necesidad de forzar los accesos. Al ingresar junto al vecino, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida del hombre en el interior del inmueble.



Personal del Hospital constató el fallecimiento y, según informaron las autoridades, en la vivienda no se observaron anomalías ni signos de violencia.



Posteriormente, la Policía logró establecer la identidad del fallecido: Héctor Alberto Mansik, de 76 años.



En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial. El médico de Policía, Dr. Regazzoni, dispuso la realización de la autopsia este mismo viernes.



La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” e interviene la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.