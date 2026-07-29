Impactante choque múltiple en la Ruta 3

Un violento choque múltiple se registró este miércoles alrededor de las 13:45 en el kilómetro 106 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Monte, y dejó como saldo cuatro personas heridas, ninguna de gravedad.

Según la información disponible, el siniestro se originó cuando un automóvil Toyota que circulaba en dirección a Monte se cruzó de carril e impactó de frente contra un camión hormigonero que viajaba en sentido contrario con destino a Escobar.

Tras el fuerte choque, otros dos vehículos —un Fiat y un Peugeot, que circulaban detrás del camión— también colisionaron con el transporte de carga y terminaron a un costado de la ruta.

El conductor del camión resultó ileso y relató que intentó evitar el impacto. “Intenté volantear para correrme lo más posible porque se me vino encima”, expresó. Además, señaló que desconoce por qué el Toyota invadió el carril contrario y estimó que el conductor podría haberse distraído.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de Monte, Defensa Civil Municipal y personal de la concesionaria vial. Las cuatro personas heridas fueron asistidas y, de acuerdo con las primeras informaciones, no presentan lesiones de gravedad.

Como consecuencia del operativo, la Ruta Nacional 3 permanece totalmente cortada entre la rotonda de la Circunvalación (Pato Fillol) y el cruce con la Ruta Provincial 41.

El accidente ocurrió en un sector donde la calzada presenta un desnivel en su parte central y carece de banquinas, lo que complicó las maniobras tras el impacto. Fuente Monte Vivo