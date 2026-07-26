Aprehendieron a un hombre por desobediencia

Un hombre de 29 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en el barrio San Francisco de Azul, acusado del delito de desobediencia, luego de un operativo policial iniciado a partir de un llamado al 911.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 en la zona de Sargento Cabral y Mendoza, donde efectivos policiales encontraron al hombre agrediendo a su expareja. Al intentar identificarlo, el sospechoso desobedeció la orden policial y escapó, aunque fue interceptado y aprehendido a pocas cuadras del lugar.

La mujer fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” para su evaluación médica. Según informaron, no presentaba lesiones y manifestó que no radicaría denuncia.

La UFI N° 6 del Departamento Judicial Azul, dispuso la formación de actuaciones por el delito de desobediencia, la notificación al imputado de los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal y el traslado de las actuaciones a la Comisaría Primera de Azul.