Aprehendieron a un joven por ocasionar disturbios en la vía pública

Es un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Personal de la Comisaría Primera de Azul, en el marco del operativo “Nocturnidad Fin de Semana”, aprehendió este sábado alrededor de las 6:00 a un joven identificado como Tomás González, de 21 años.
El procedimiento se llevó a cabo en Leyría al 230, donde el joven se encontraba en la vía pública en aparente estado de ebriedad, ocasionando disturbios e insultando a viva voz.
Por el hecho, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A del Decreto Ley 8031/73, con intervención de la autoridad competente.
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Quedó a disposición de la justicia.
El procedimiento se realizó durante un operativo de nocturnidad en pleno centro.
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