Aprehendieron a un joven por ocasionar disturbios en la vía pública

Personal de la Comisaría Primera de Azul, en el marco del operativo “Nocturnidad Fin de Semana”, aprehendió este sábado alrededor de las 6:00 a un joven identificado como Tomás González, de 21 años.

El procedimiento se llevó a cabo en Leyría al 230, donde el joven se encontraba en la vía pública en aparente estado de ebriedad, ocasionando disturbios e insultando a viva voz.

Por el hecho, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A del Decreto Ley 8031/73, con intervención de la autoridad competente.