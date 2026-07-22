Quique García rechazó la oferta salarial para los trabajadores rurales

El delegado regional de UATRE Mar del Plata, Enrique “Quique” García, cuestionó la propuesta salarial presentada por las entidades agropecuarias en la negociación paritaria y aseguró que “consolida salarios de pobreza” para los trabajadores rurales.

La conducción nacional del gremio rechazó la oferta de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), CONINAGRO y CAME, por lo que la negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 22 de julio.

García explicó que, según la propuesta empresaria, el salario básico de la categoría testigo alcanzaría los $1.500.000 recién en junio de 2027, cifra que actualmente equivale, según el INDEC, al ingreso necesario para que una familia tipo no se encuentre por debajo de la línea de pobreza.

“Resulta incomprensible que mientras el campo proyecta exportaciones por más de 34.500 millones de dólares durante este año, a los trabajadores rurales se les ofrezca una actualización salarial que llega tarde y no recupera el poder adquisitivo perdido”, afirmó.

El dirigente también remarcó que más del 66% de los trabajadores rurales se desempeña en la informalidad, sin aportes jubilatorios, cobertura de salud, ART ni otros derechos laborales.

En ese marco, respaldó el reclamo de UATRE, que propone una recomposición inmediata del 1,9% para julio más una suma fija no remunerativa de $45.000, y un 1,8% para agosto, acompañado por otros $45.000 no remunerativos.

“No pedimos nada extraordinario. Estamos reclamando un salario digno para quienes producen los alimentos, generan riqueza y hacen posible que el campo siga siendo uno de los principales motores de la economía nacional. No puede haber un campo próspero con trabajadores pobres”, sostuvo.

Finalmente, García aseguró que el gremio continuará defendiendo el poder adquisitivo de los trabajadores rurales y espera que, en la próxima audiencia paritaria, las entidades empleadoras presenten una propuesta que permita una verdadera recomposición salarial.