Instalan un moderno sistema para controlar el peso de camiones

La Provincia comenzó a instalar un moderno sistema de control de cargas sobre la Ruta Provincial Nº 30, a pocos kilómetros de Rauch, una medida que tendrá impacto para quienes circulan habitualmente por las rutas de la región.

La tecnología permitirá pesar camiones en movimiento, sin detener el tránsito. Mediante sensores instalados en la calzada y cámaras que identificarán las patentes, el sistema detectará automáticamente los vehículos que circulen con exceso de peso y permitirá aplicar las sanciones correspondientes.

Los trabajos se realizan frente al establecimiento Campo del Cielo, luego del puente sobre el arroyo Pantanoso, donde se ejecuta la nivelación del pavimento para la instalación del equipamiento.

Además, el proyecto contempla la futura construcción de una dársena para que los transportistas puedan regularizar las cargas cuando se detecten excesos, aunque esa etapa todavía no tiene fecha confirmada.

Desde Vialidad Provincial señalaron que estas balanzas dinámicas forman parte de un plan para preservar el estado de las rutas bonaerenses. En la región estaban previstas dos instalaciones: la que ya comenzó sobre la Ruta Provincial Nº 30 y otra sobre la Ruta Provincial Nº 51, en cercanías de Olavarría, cuyo futuro aún no fue definido.