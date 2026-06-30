Alto acatamiento al paro docente en Azul

Con un acatamiento del 95% en la provincia de Buenos Aires, el paro docente tuvo una importante adhesión, también en Azul, y volvió a poner en el centro del debate la situación salarial del sector y la creciente preocupación por los hechos de violencia en las escuelas.

Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aseguraron que la medida de fuerza reflejó el malestar de los trabajadores de la educación frente a la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas en materia de seguridad dentro de los establecimientos educativos.

La presidenta de la FEB sostuvo que “esta medida de fuerza es una demanda de todos los docentes ante los hechos de violencia y la falta de recomposición salarial”.

En relación con la cuestión salarial, afirmó: “Empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”. En ese sentido, explicó que el objetivo del gremio es alcanzar incrementos que superen el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que “la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador”.

Asimismo, la dirigente reiteró el reclamo por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional, y exigió “una convocatoria urgente a la Paritaria Salarial con la Provincia para recomponer los salarios docentes”.

Otro de los ejes del reclamo estuvo vinculado a la violencia que afecta a las comunidades educativas. “Entran los padres, golpean a los docentes, los alumnos también. El docente no está cuidado para nada”, expresó.

Además, indicó que “en las últimas dos semanas registramos seis o siete casos de violencia graves en distintos distritos”, por lo que consideró que se trata de “un flagelo que requiere un abordaje multisectorial y urgente”.

Por último, la titular de la FEB recordó que la Provincia firmó un acuerdo de prevención, resguardo y reparación ante hechos de violencia, aunque aseguró que “no está dando resultados”. En ese marco, reclamó la implementación efectiva de las herramientas ya acordadas para garantizar la seguridad de los docentes y fortalecer la convivencia en las instituciones educativas.