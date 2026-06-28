Sombra: “La falta de energía fue el principal freno para que se radiquen empresas“

Luego de la encuesta realizada por Noticias de Azul, en la que una amplia mayoría de los vecinos manifestó que la falta de fuentes laborales es hoy la principal preocupación de la comunidad, este medio consultó al intendente Nelson Sombra para conocer su diagnóstico sobre la situación y las medidas que impulsa el Municipio para generar empleo.

El jefe comunal coincidió con la preocupación expresada por los vecinos y sostuvo que se trata de un problema histórico que atraviesa a Azul desde hace décadas.

“Coincido plenamente con la necesidad de fuentes laborales en Azul. Tengo 53 años y cuando tenía 18 la situación era prácticamente la misma: pocas oportunidades para los jóvenes, escasas posibilidades de empleo y una permanente migración de quienes debían irse para encontrar trabajo”, expresó.

En ese sentido, afirmó que la problemática lo acompañó durante toda su vida y consideró que hoy el distrito está “más cerca que nunca” de contar con las condiciones necesarias para comenzar a revertir esa realidad.

La energía, el principal condicionante

Sombra aseguró que, durante muchos años, la principal dificultad para la radicación de industrias no estuvo vinculada únicamente a cuestiones impositivas o administrativas, sino a una limitación estructural: la falta de capacidad energética.

Como ejemplo, explicó que un empresario podía encontrar terrenos disponibles en el Sector Industrial Planificado de Azul (SIPA) e incluso acordar beneficios fiscales con el Municipio, pero al momento de solicitar la potencia eléctrica necesaria para desarrollar su actividad aparecía el principal inconveniente.

“Cuando el empresario necesitaba determinada cantidad de kilowatts, la respuesta era que Azul no tenía esa energía disponible”, explicó.

Según indicó, esa situación obligaba a los inversores a afrontar el costo de construir una subestación eléctrica, una inversión que calificó como “imposible” para la mayoría de los emprendimientos y que terminó frustrando numerosas radicaciones.

Un nuevo transformador para cambiar el escenario

El intendente destacó que ese panorama comenzará a modificarse con la incorporación de un nuevo transformador que duplicará la capacidad energética de la ciudad.

Explicó que actualmente se encuentra en marcha el montaje de la infraestructura y estimó que estará operativa entre diciembre de este año y enero de 2027.

En paralelo, señaló que el Municipio trabaja junto a la Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires para desarrollar la infraestructura eléctrica interna del SIPA, condición que consideró indispensable para recibir nuevas inversiones.

“Vamos a tener la energía suficiente. Ahora debemos llevar esa infraestructura al parque industrial para que esté en condiciones de recibir nuevas empresas”, sostuvo.

Una ciudad con fuerte dependencia del empleo público

Durante la entrevista, Sombra indicó que Azul cuenta actualmente con entre 17.000 y 18.000 empleos registrados, de los cuales alrededor de 8.000 corresponden al sector público, entre organismos nacionales, provinciales, el Poder Judicial, el Ejército y el Municipio.

A su entender, esa composición evidencia la escasa generación de empleo privado y explicó que ese modelo no logró impulsar el crecimiento de la ciudad.

“Azul ha sobrevivido durante décadas, pero evidentemente ese modelo no funcionó porque es una ciudad que, en lugar de avanzar, pareciera retroceder”, manifestó.

Al mismo tiempo, reconoció que el contexto económico nacional tampoco favorece hoy la creación de nuevos puestos de trabajo, aunque expresó su expectativa de que el distrito pueda estar preparado cuando mejoren las condiciones para invertir.

La minería, una oportunidad de desarrollo

Consultado sobre proyectos concretos para generar empleo, el jefe comunal destacó el trabajo que se desarrolla desde el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), con especial foco en los sectores de minería, energía y construcción.

En ese marco, remarcó que Azul posee un potencial productivo que históricamente no fue aprovechado.

“Azul es el segundo distrito minero de la provincia de Buenos Aires. Tenemos 14 canteras en actividad y durante mucho tiempo no supimos aprovechar ese enorme potencial”, afirmó.

Según explicó, una de las principales dificultades fue la falta de personal especializado para responder a la demanda del sector.

Por ese motivo anunció que, a partir del próximo año, el Instituto Superior Nº 2 incorporará la Tecnicatura Superior en Minería, una carrera orientada a formar profesionales para esa actividad.

Además, informó que estudiantes de escuelas técnicas ya comenzaron a recorrer distintas canteras del distrito para conocer de cerca el funcionamiento de la actividad extractiva.

Capacitación con salida laboral

Sombra sostuvo que la estrategia del Municipio apunta a vincular la oferta educativa con las necesidades reales del sector productivo.

Como antecedente, recordó la capacitación de despostadores impulsada junto al frigorífico Devesa a través del Centro de Formación Laboral, donde más de 25 jóvenes recibieron formación específica para incorporarse a la industria frigorífica.

El mismo esquema, explicó, se buscará implementar ahora con la actividad minera mediante prácticas profesionalizantes y una formación adaptada a las necesidades de las empresas.

En ese sentido, destacó que las canteras manifestaron su respaldo a la iniciativa e incluso algunos profesionales del sector se ofrecieron para desempeñarse como docentes de la nueva tecnicatura.

“Preparar a los jóvenes para los trabajos que necesita Azul.

Como reflexión final, el intendente sostuvo que el desafío consiste en formar mano de obra calificada para las actividades productivas que ya existen en el distrito y que demandan trabajadores especializados.

“Tenemos que mirar lo que tenemos y preparar mano de obra calificada para responder a esa demanda. Durante muchos años eso estuvo desconectado y generó frustración en muchos jóvenes que estudiaban carreras sin salida laboral. Hoy queremos empezar a cambiar esa realidad”, concluyó.