Una joven de 17 años quedó internada en observación tras un choque

El siniestro vial ocurrió este jueves por la noche en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Mitre. La acompañante de la motocicleta fue trasladada al Hospital Pintos, mientras que la conductora del rodado menor se retiró del lugar antes de la llegada de la Policía.

Una joven de 17 años debió ser hospitalizada luego de un siniestro vial ocurrido este jueves por la noche en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Mitre, en la ciudad de Azul.

De acuerdo con la información oficial, el hecho se registró alrededor de las 20:40, cuando, por causas que son materia de investigación, colisionaron una camioneta Toyota Hilux, dominio MHF-285, conducida por una joven de 18 años identificada como Lola Arrastúa, y una motocicleta cuya marca y dominio aún no pudieron ser establecidos.

Al arribar el personal policial, la motocicleta y su conductora ya no se encontraban en el lugar. En ese momento, la joven lesionada, de 17 años, informó a los efectivos que quien conducía el rodado era una amiga suya, quien se había retirado del sitio tras el accidente.

La adolescente fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde recibió atención médica y posteriormente quedó internada en observación.

En tanto, efectivos policiales preservaron la escena del siniestro hasta la llegada de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Azul, que continúa con la investigación.