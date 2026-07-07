Se elimina el pago en efectivo en los peajes y el pase para autos en Hinojo aumenta un 19,14%

Corresur asumió la concesión de las rutas nacionales 3, 205 y 226. Además de anunciar un plan de obras, implementó un nuevo sistema de cobro electrónico y actualizó las tarifas en las estaciones de peaje.

La empresa comenzó oficialmente la concesión y el mantenimiento de un corredor vial de 1.325 kilómetros en la provincia de Buenos Aires, que incluye las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, además de tramos de las rutas nacionales 3, 205 y 226.

La firma Corresur reemplazó a Corredores Viales S.A. y puso en marcha un plan de recuperación de la infraestructura con trabajos simultáneos en nueve frentes de obra. En una primera etapa, las intervenciones se concentrarán en kilómetros prioritarios por su nivel de deterioro y el intenso tránsito que registran.

Para abastecer las obras, Corresur habilitó cinco plantas industriales en Cañuelas, Tandil, Balcarce, Tapalqué y Coronel Dorrego, desde donde se producirá y distribuirá el material asfáltico necesario para las intervenciones.

Entre los primeros trabajos anunciados se encuentran obras sobre la Ruta Nacional 205, entre los kilómetros 61 y 103; tareas en la estación de peaje de Uribelarrea; intervenciones en la Ruta Nacional 226 y mejoras sobre el kilómetro 62 de la Ruta Nacional 3.

Fin del pago en efectivo

Junto con las obras, la concesionaria inició un proceso de modernización tecnológica en las estaciones de peaje de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo.

Desde ahora, las cabinas dejaron de aceptar dinero en efectivo y los usuarios deben abonar mediante TelePASE, tarjetas de crédito o débito con tecnología contactless o códigos QR a través de billeteras virtuales habilitadas.

Según informó la empresa, el objetivo es agilizar la circulación, reducir los tiempos de espera y modernizar el sistema de cobro.

Aumentó la tarifa

En la estación de peaje de Hinojo, la tarifa para los vehículos de Categoría 1 —automóviles de hasta dos ejes, hasta 2,30 metros de altura y sin rueda doble— pasó de $1.500 a $1.787,10 para quienes utilicen TelePASE o la modalidad de Pago Electrónico Manual.

La actualización representa un incremento del 19,14%, equivalente a $287,10 más por cada pasada.

El nuevo cuadro tarifario también establece valores diferenciados para el resto de las categorías de vehículos —incluidos utilitarios, camiones y transporte de pasajeros— de acuerdo con la cantidad de ejes, las dimensiones de la unidad y el método de pago utilizado.