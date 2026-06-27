Detuvieron en Chillar a un hombre con pedido de captura

Un hombre de 58 años, oriundo de Tandil, que había viajado de visita a Chillar, fue detenido este sábado durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del acceso a la localidad, luego de constatarse que registraba un pedido de captura activa dispuesto por la Justicia de Azul.

Según información oficial, el procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Azul, en el marco de un operativo de seguridad. Allí fue interceptado un automóvil Fiat Duna, dominio AKG624, conducido por Ramón Alberto Piedrabuena.

Al verificar sus datos a través del Centro de Despacho y Emergencias, se estableció que el conductor tenía un pedido de captura activa vigente, solicitado por el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Azul, en el marco de la causa N° 5178, caratulada “Abigeato agravado y defraudación”, con fecha de alta del 13 de julio de 2021.

Tras la confirmación de la medida judicial, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Subcomisaría de Chillar, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.