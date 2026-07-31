Despiste y vuelco en la Ruta 3

Un automóvil protagonizó un despiste y vuelco este sábado sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 188,500.

Según informaron fuentes policiales, a raíz de un llamado al 911, personal del Comando de Prevención Rural acudió al lugar y constató el siniestro, que involucró a un Volkswagen Vento (dominio KIA-818), conducido por Miguel Ángel Ledesma, de 44 años.

El conductor fue asistido en el lugar y trasladado consciente al hospital local, donde permanece en observación. De acuerdo con el parte oficial, se encuentra fuera de peligro.

El vehículo quedó detenido sobre el préstamo de la banquina y, tras las tareas correspondientes, la calzada fue liberada, por lo que el tránsito circula con normalidad.