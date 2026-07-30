Fatal choque frontal en la Ruta 3

Tragedia en la Ruta 3: un hombre murió y un menor permanece en estado crítico tras un choque frontal

Un trágico siniestro vial se registró este jueves por la tarde en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional N.º 3, donde un automóvil Peugeot 307 y una camioneta Volkswagen Amarok colisionaron de manera frontal.

Como consecuencia del violento impacto, falleció Fernando Gismondi, quien conducía el vehículo de menor porte.

Además, tres ocupantes del Peugeot, todos domiciliados en Bahía Blanca, fueron trasladados al Hospital Zonal General Las Flores. Se trata de Romina Chiquette, de 43 años, y dos menores de 9 y 11 años. Según se informó, uno de los niños permanece en estado crítico y debió ser derivado en helicóptero al Hospital Materno Infantil, mientras que los demás continúan bajo atención médica.

La Volkswagen Amarok era conducida por un hombre de apellido Forti, domiciliado en la ciudad de Las Flores, quien resultó ileso y no requirió asistencia médica.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Vial, personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) y equipos de emergencia, que realizaron las tareas de rescate y asistencia.

Como consecuencia del operativo, el tránsito sobre la Ruta Nacional N.º 3 permaneció inicialmente interrumpido y luego fue habilitado de manera asistida, mientras se llevaban adelante las pericias para determinar las causas del choque.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que buscan establecer la mecánica del trágico siniestro.