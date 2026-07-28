Volcó la carga de un camión con reses de cerdo en la Ruta 51

Fue en la “curva de la muerte”.
Información general28/07/2026NdANdA

Este martes, por causas que aún se tratan de establecer, un camión que transportaba reses de cerdo perdió parte de su carga sobre la Ruta Provincial 51.
El hecho ocurrió en la conocida “curva de la muerte”, en jurisdicción del partido de Azul.

Afortunadamente no se registraron heridos. Trabajaron efectivos de Destacamento balneario.

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