Detuvieron en Azul a un joven acusado de un abigeato agravado

Personal de la Comisaría Primera de Azul, en conjunto con efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR), detuvo este jueves a Emiliano Axel Roquet, de 26 años, sobre quien pesaba una orden de detención en el marco de una causa por abigeato agravado.

El procedimiento se realizó alrededor de las 13 en la intersección de avenida Perón y Moreno, como resultado de tareas investigativas desarrolladas por el GTO de la seccional.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por un hombre de 56 años, quien manifestó que entre los días 5 y 6 de octubre de 2024, una persona identificada como Roquet habría cortado los alambres perimetrales del establecimiento rural “La Elvira”, ubicado en el Cuartel I de Azul, e ingresado al predio para sustraer una vaquillona Aberdeen Angus de 18 meses, de aproximadamente 240 kilos, además de un recado de cuero de carpincho.

La investigación es llevada adelante por la UFI N.º 13, a cargo del fiscal Adrián Peiretti, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del juez Federico Barberena, del Departamento Judicial de Azul.

Tras su detención, Roquet quedó alojado en la Comisaría Primera y fue citado a prestar declaración en audiencia prevista para este viernes.